Fenomenle aşk yaşayan Kerem Bürsin milyonluk dev yatırımıyla gündeme geldi
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Kerem Bürsin'in geçtiğimiz haftalarda sosyal medya fenomeni Mehtap Algül ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Aşk haberlerinin ardından Kerem Bürsin cephesinden milyonluk bir yatırım haberi geldi.
Kerem Bürsin, Serenay Sarıkaya'dan sonra 'Sen Çal Kapımı' dizinin setinde tanıştığı Hande Erçel ile aşk yaşamaya başlamıştı. Oyuncu çift ilişkilerini Maldivler tatili ile ilan etmişti.
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2021 yılında aşk yaşadıkları belgelenen gözde çift, geçtiğimiz mart ayında da yollarını ayırmıştı.
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Kerem Bürsin, en son Danla Biliç'le anılmıştı. Danla Biliç ise bu iddialara da kahkahayı patlatmıştı.
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Fenomen Danla Biliç, Kerem Bürsin ile aşk yaşadığı iddialarına "Dünyanın en komik olayı olabilir" şeklinde yanıt vermişti.
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