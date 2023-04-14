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Fenomenle aşk yaşayan Kerem Bürsin milyonluk dev yatırımıyla gündeme geldi

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Fenomenle aşk yaşayan Kerem Bürsin milyonluk dev yatırımıyla gündeme geldi

Kerem Bürsin'in geçtiğimiz haftalarda sosyal medya fenomeni Mehtap Algül ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Aşk haberlerinin ardından Kerem Bürsin cephesinden milyonluk bir yatırım haberi geldi.

Fenomenle aşk yaşayan Kerem Bürsin milyonluk dev yatırımıyla gündeme geldi

Kerem Bürsin, Serenay Sarıkaya'dan sonra 'Sen Çal Kapımı' dizinin setinde tanıştığı Hande Erçel ile aşk yaşamaya başlamıştı. Oyuncu çift ilişkilerini Maldivler tatili ile ilan etmişti.

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Fenomenle aşk yaşayan Kerem Bürsin milyonluk dev yatırımıyla gündeme geldi

2021 yılında aşk yaşadıkları belgelenen gözde çift, geçtiğimiz mart ayında da yollarını ayırmıştı.

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Fenomenle aşk yaşayan Kerem Bürsin milyonluk dev yatırımıyla gündeme geldi

 Kerem Bürsin, en son Danla Biliç'le anılmıştı. Danla Biliç ise bu iddialara da kahkahayı patlatmıştı.

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Fenomenle aşk yaşayan Kerem Bürsin milyonluk dev yatırımıyla gündeme geldi

 Fenomen Danla Biliç, Kerem Bürsin ile aşk yaşadığı iddialarına "Dünyanın en komik olayı olabilir" şeklinde yanıt vermişti.

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