Fenomen Yağmur Taktaş'ın şüpheli ölümünde otopsi raporu çıktı! O detay kahretti...

NEW YORK OTOPSİSİNDE ÇARPICI BULGULAR

Savcılığa intikal eden Columbia Üniversitesi otopsi raporu, ailenin iddialarını destekler nitelikte bulgular içeriyor. Raporda, Yağmur Taktaş'ın vücudunda birden fazla türde uyuşturucu ve uyarıcı madde kalıntısı tespit edildiği kaydedildi. Otopsi görüntüleri ve raporunda ayrıca, darp sonucu oluştuğu değerlendirilen morluklar ile sigara söndürülmesine bağlı olduğu düşünülen yanık izlerinin varlığı aktarıldı.