Fenomen Yağmur Taktaş'ın şüpheli ölümünde otopsi raporu çıktı! O detay kahretti...
Sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş'ın New York'taki otopsisinde vücudunda çoklu uyuşturucu, darp izleri ve sigara yanıkları tespit edildi. Savcılığın talebiyle Türk asıllı ABD'li ressam sevgilisi A.C.F. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Amerika'da hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş (28) vakasıyla ilgili kritik bir gelişme yaşandı. New York'taki Columbia Üniversitesi'nde hazırlanan otopsi raporunun Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'na ulaşmasının ardından, Taktaş'ın Türk asıllı ABD vatandaşı ressam sevgilisi A.C.F. (39) hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
ÖLÜM SONRASI ADLİ SÜREÇ BAŞLADI
Televizyon yarışmasıyla tanınan Adanalı Yağmur Taktaş, 3 Nisan 2024'te ABD'de rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı ve ardından hayatını kaybetti. Cenazesi, ABD'de yapılan ilk otopsinin ardından 20 Nisan'da Türkiye'ye getirilerek Adana Kabasakal Mezarlığı'na defnedildi. Taktaş ailesi, kızlarının ölümünden sevgilisi A.C.F.'yi sorumlu tutarak avukatları aracılığıyla şikayette bulundu. Aile, Yağmur'un sevgilisi tarafından uyuşturucuya alıştırıldığını, alıkonulduğunu, darp edildiğini ve aç bırakıldığını iddia etti.
FETİH-İ KABİR VE İKİNCİ OTOPSİ
Bu iddialar üzerine ailenin başvurusu kabul edildi ve Taktaş'ın mezarı 5 Mayıs 2024'te adli makamlar gözetiminde açıldı (feth-i kabir). Cenaze, kısmi bozulma tespit edilmesine rağmen Adana Adli Tıp Kurumu morguna nakledildi. Alınan örnekler inceleme için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.
NEW YORK OTOPSİSİNDE ÇARPICI BULGULAR
Savcılığa intikal eden Columbia Üniversitesi otopsi raporu, ailenin iddialarını destekler nitelikte bulgular içeriyor. Raporda, Yağmur Taktaş'ın vücudunda birden fazla türde uyuşturucu ve uyarıcı madde kalıntısı tespit edildiği kaydedildi. Otopsi görüntüleri ve raporunda ayrıca, darp sonucu oluştuğu değerlendirilen morluklar ile sigara söndürülmesine bağlı olduğu düşünülen yanık izlerinin varlığı aktarıldı.