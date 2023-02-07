Fenomen Taha Duymaz ve ailesi enkaz altında! Ablası gözyaşlarına boğuldu saatler geçti

Taha, estetik pişmanlığını "Şu an mutluyum ama sosyal medya kullanmasaydım burnuma ve kulağıma dokunmazdım. Sürekli kulağımla burnumla ilgili kötü yorumlar alıyordum. Ben yaptırdıktan sonra şunu anladım 'keşke yapmasaydım' dedim" diyerek anlatmıştı.