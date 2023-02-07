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Fenomen Taha Duymaz ve ailesi enkaz altında! Ablası gözyaşlarına boğuldu saatler geçti

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Fenomen Taha Duymaz ve ailesi enkaz altında! Ablası gözyaşlarına boğuldu saatler geçti

KAHRAMANMARAŞ depremi Hatay'da onlarca binada yıkıma neden oldu. Enkaz altında kalan binlerce kişiden birinin de genç fenomen Taha Duymaz ve ailesi oldu. Fenomenin ablası yardım isterken gözyaşlarını tutamadı.

Fenomen Taha Duymaz ve ailesi enkaz altında! Ablası gözyaşlarına boğuldu saatler geçti

Taha Duymaz çektiği yemek videolarıyla bir anda herkes tarafından tanındı. Sosyal medyada fenomen haline gelen Taha Duymaz, sık sık hayatı ile de konuşuluyordu.

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Fenomen Taha Duymaz ve ailesi enkaz altında! Ablası gözyaşlarına boğuldu saatler geçti

Taha Duymaz geçtiğimiz günlerde estetik yaptırmasıyla gündeme gelmişti. Genç yaşta fenomen olan Taha, burun ve kulak estetiği yaptırmış ardından pişman olduğunu söylemişti. 

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Fenomen Taha Duymaz ve ailesi enkaz altında! Ablası gözyaşlarına boğuldu saatler geçti

Taha, estetik pişmanlığını "Şu an mutluyum ama sosyal medya kullanmasaydım burnuma ve kulağıma dokunmazdım. Sürekli kulağımla burnumla ilgili kötü yorumlar alıyordum. Ben yaptırdıktan sonra şunu anladım 'keşke yapmasaydım' dedim" diyerek anlatmıştı.

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Fenomen Taha Duymaz ve ailesi enkaz altında! Ablası gözyaşlarına boğuldu saatler geçti

19 yaşındaki genç sosyal medyada o kadar ünlendi ki kendi şarkısını bile çıkardı. Estetik sonrası bambaşka birine dönüşen Taha Duymaz, ilk şarkısının klibinden görüntüler paylaşmıştı. 

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