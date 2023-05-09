Fenomen şarkıcıya konser sonrası saldırı! Yumruklar havada uçuştu, defalarca tekmelendi: 20 bin lirası gasp edildi!
Beşiktaş’ta bir işletmede konser verdikten sonra bir grubun saldırısına uğrayan ve 20 bin lirası gasp edilen ünlü fenomen sanatçı Cihan Emre, o anları anlattı. Fenomen Emre, “Otoparka doğru giderken 9-10 kişi birden yumruklamaya başladı. Çok şükür daha kötü sonuçlanmadı” dedi. Saldırı anları kameralara yansırken, Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından yakalanan 3 saldırgan tutuklanmıştı.
Beşiktaş Çarşı’da önceki ay yaşanan olayda, sosyal medya fenomeni ve sanatçı Cihan Emre Erdoğan (25) bir işletmede konser verdi. Konserin ardından arkadaşlarıyla beraber alandan çıkan genç fenomen, otoparktaki aracına doğru yönelmişti.
O esnada fenomeni takip eden bir grup, ona laf atarak küfür ettikten saldırmaya başlamıştı. Yumrukların havada uçuştuğu olayda, yere düşürülen genç fenomen defalarca tekmelenmişti.
Yaşananlar ise kameralara anbean yansırken, saldırganlar fenomenin konserden kazandığı 20 bin lirasını da gasp ederek hızla uzaklaşarak kayıplara karışmıştı.
“9-10 kişi birden yumruklamaya başladı”
Saldırıyla ilgili açıklamalarda bulunan ünlü fenomen Cihan Emre, “Geçtiğimiz günlerde can güvenliğimizin hiçe sayıldığı bir olay yaşadık. Çok şükür daha kötü sonuçlanmadı. Diğer müzisyen arkadaşlarımızın başına gelen şiddet olayı benimden başıma geldi.