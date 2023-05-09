Fenomen şarkıcıya konser sonrası saldırı! Yumruklar havada uçuştu, defalarca tekmelendi: 20 bin lirası gasp edildi!

“9-10 kişi birden yumruklamaya başladı”

Saldırıyla ilgili açıklamalarda bulunan ünlü fenomen Cihan Emre, “Geçtiğimiz günlerde can güvenliğimizin hiçe sayıldığı bir olay yaşadık. Çok şükür daha kötü sonuçlanmadı. Diğer müzisyen arkadaşlarımızın başına gelen şiddet olayı benimden başıma geldi.