Fenomen olma devri bitiyor mu? Instagram'ın yeni güncellemesi fenomenleri kızdıracak
Sahte beğeniler, artık tarih olacak. Instagram’ın yeni güncellemesiyle birlikte dijital dünyadaki prestiji simgeleyen beğeni sayıları artık gözükmeyecek.
Sosyal medyanın en popüler platformlarından birisi olan Instagram özellikle fenomenleri hayli üzecek bir karar almaya hazırlanıyor.
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Instagram, 1 milyarı geçik kullanıcı sayısıyla en büyük sosyal ağların başını çekiyor.
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Öyle ki freelance çalışanlar için büyük önem arz eden platform yeni bir mesleğin doğuşuna da ortam hazırladı. İsmi: ‘Instagramer’
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Hal böyle olunca beğeni sayılarıyla kendilerini daha ön plana çıkarıyor, başarı ve popülarite ölçümlerini bu veriler üzerinden yapıyorlar.
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