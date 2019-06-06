Fenomen müzisyen kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Yapılan tüm müdahalelere rağmen arkadaşımızı maalesef, 5 Haziran Çarşamba günü sabaha karşı kaybettik. Murat Omurtağ'ın cenazesi 6 Haziran Perşembe günü, Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda kılınacak ikindi namazı sonrası son yolculuğuna uğurlanacak. Sevenlerine başsağlığı dilerim" ifadelerini kullandı.