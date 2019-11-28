Fenomen Merve Taşkın üstü çıplak pozlarını paylaştı! Sınırları zorladı
Geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabından yaptığı bakirelik itirafıyla olay yaratan fenomen Merve Taşkın, Twitter hesabından üstsüz fotoğrafını paylaştı.
Merve Taşkın, daha önce Beşiktaş'ın kalecisi Loris Karius ile buluştuğunu söyleyen ve sonrasında da futbolcu Emre Mor'un attığı mesajları ifşa ederek gündeme oturmuştu.
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Fenomen Merve Taşkın, Twitter hesabından üstsüz poz paylaşarak tüm dikkatleri üzerine çekti. Tabi yorum yağmuruna tutuldu.
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Şimdilerde yakın arkadaşlarıyla Tokyo'da olan Merve Taşkın, her anını sosyal medya hesaplarından paylaşmaya devam ediyor.
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Sınırları zorladı
Dün arkadaşlarıyla alışverişe çıkan ve beğendiği ürünleri alıp almaması konusunda takipçilerine danışan Merve Taşkın, kıyafet alışveriş yaparken sınırları zorladı.
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