Fenomen Kübra Karaaslan intihar etti yakın arkadaşı konuştu! Meğer babası...
TikTok fenomeni Kübra Karaaslan'ın, Osmangazi Köprüsü'nde intihar etmesinin yankıları sürüyor. Karaaslan'ın neden intihar ettiği henüz bilinmezken, yakın arkadaşından gelen açıklamalar dikkat çekti. Genç kızın ailesine ilişkin bir detay da ortaya çıktı.
Kocaeli ile Yalova'yı birbirine bağlayan Osmangazi Köprüsü'nde pazartesi günü bir intihar olayı yaşandı.
Genç bir kadın köprünün Yalova Altınova kısmında korkuluklara çıktı. Vatandaşların uzun süren ikna çabalarına ve müdahalelerine rağmen genç kadın, kendini metrelerce yüksekten boşluğa bıraktı.
O anlar, köprü üzerindeki diğer vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sosyal medyada da paylaşılan görüntülerde, vatandaşların ikna etmeye çalıştığı esnada kadının kendini aniden aşağıya bıraktığı görüldü.
Kübra Karaaslan İstanbul'da toprağa verildi
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler tarafından Yalova Altınova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadın hayatını kaybetti. Yapılan çalışmada, yaşamını yitiren kişinin sosyal medya fenomeni 21 yaşındaki Kübra Karaaslan olduğu tespit edildi. Karaaslan'ın bir süre önce tüm hesaplarını kapattığı öğrenildi. Otopsi işlemlerinin ardından İstanbul'a getirilen Karaaslan'ın cenazesi, Ümraniye'de kılınan cenaze namazının ardından İstanbul Başakşehir Kayabaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi.