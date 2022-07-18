Fenomen gelin Hanife'nin eşinin edepsiz hareketini gören 'yuh' çekti! Herkesin içinde gögsünü...

Birçok kişinin, katıldığı izdivaç programlarıyla tanıdığı Hanife Gürdal, daha önce tarzında yaptığı değişiklikle, sonra da aldığı kilolarla gündeme gelmişti. Şimdi ise sosyal medya hesabından yayınladığı o edepsiz görüntülerle eleştiri yağmuruna tutuluyor. Kocasının göğsünü avuçladığı o videoyu hiç utanmadan yayınlayan Hanife Gürdal adeta topa tutuldu. Hanife Gürdal, "Herkes yapıyor" şeklinde isyan etti. İşte o paylaşım...