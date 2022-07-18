Fenomen gelin Hanife'nin eşinin edepsiz hareketini gören 'yuh' çekti! Herkesin içinde gögsünü...
Herkesin, katıldığı izdivaç programlarıyla tanıdığı Hanife Gürdal, sosyal medyadan paylaştığı o edepsiz görüntülerle gündeme bomba gibi düştü. Eleştirilerin ardı arkası kesilmedi Gürdal yaptığı bu utanmaz paylaşımla herkese rezil oldu. O görüntülerle çalkalanan sosyal medya, fenomen gelin Hanife Gürdal'a 'yuh' çekiyor. İşte o ahlaksız görüntüler...
Birçok kişinin, katıldığı izdivaç programlarıyla tanıdığı Hanife Gürdal, daha önce tarzında yaptığı değişiklikle, sonra da aldığı kilolarla gündeme gelmişti. Şimdi ise sosyal medya hesabından yayınladığı o edepsiz görüntülerle eleştiri yağmuruna tutuluyor. Kocasının göğsünü avuçladığı o videoyu hiç utanmadan yayınlayan Hanife Gürdal adeta topa tutuldu. Hanife Gürdal, "Herkes yapıyor" şeklinde isyan etti. İşte o paylaşım...
İzdivaç programlarının fenomen gelin adayı Hanife Gürdal'ın sosyal medya hesabının hikaye kısmından yaptığı paylaşımda eşinin memesini mıncıklaması dikkat çekti. Bir döneme damga vuran izdivaç programlarında yer alan Hanife Gürdal, en dikkat çeken gelin adaylarından birisiydi.
Gelen talipleriyle yaptığı sohbetler ve yaşadığı aşklarla dikkat çeken Hanife Gürdal, programlara yasak gelmesinin ardından popülerliğine sosyal medyada devam etti. Başörtüsü takmayı bırakan Hanife Gürdal, takipçileri tarafından eleştirilmişti. Bazı takipçileri ise destek vermişti.
Kemal Ayvaz'la hayatını birleştiren Hanife Gürdal'ın ismi sık sık boşanma haberleriyle anılmaya başlamıştı.