Fenomen fitness hocasına 'sevgili' dayağı! Erkek öğrencisinin evinde duş aldı, kız arkadaşı dövdü
Sosyal medya fenomeni ve fitness antrenörü Aleyna Küçük, Çeşme tatilinde tanıştığı erkekle spor eğitimi için anlaştı. Spor sonrası salonda duş olmadığı için genç adamın evinde duş alan fitness antrenörü Aleyna Küçük, eve gelen genç adamın kız arkadaşı tarafından dövüldü.
Sosyal medya fenomeni ve antrenör Aleyna Küçük İzmir'in tatil cenneti Çeşme'de tanıştığı kişiye spor eğitimi verme konusunda anlaştı.
Aleyna Küçük tatil yapmak için gittiği Çeşme'de konakladığı otelde kendisine yol tarifi soran kişiyle tanıştı. Genç kadının antrenör olduğunu öğrenen Yunus D., isimli kişi özel ders almak istedi.
Spor salonunda duş yok diye...
Talebi kabul eden genç kadını sabah saatlerinde alan Yunus D., oturduğu lüks rezidansın spor salonuna götürdü. İkili spor sonrası salonda duş alanı olmadığı için genç adamın oturduğu daireye gitti.
Duş sonrası salon oturdukları sırada eve bir anda iddiaya göre Yunus D.'nin kız arkadaşı olan Elvan isimli genç kadın gelerek Aleyna Küçük'e saldırmaya başladı.