Fenomen Ezgi Fındık dekolteli kıyafetlerle camide imam nikahına katıldı! Kilise gibi...
Ezgi Fındık, dekolteli kıyafetlerle Mısır'da bir camide imam nikahına katıldı. Görenler şaşkınlığını gizleyemezden tepkiler çığ gibi büyüdü.
Hem YouTube'da hem de Instagram'da binlerce takipçisi bulunan fenomen Ezgi Fındık, bir süredir Mısırlı iş insanı Seif Al Attal ile aşk yaşıyor. Dubai'de hayatını idame ettiren Ezgi Fındık, sıklıkla da Türkiye'ye gelip gidiyor.
Fenomen Ezgi'nin sevgilisinin ailesiyle de arası çok iyi... Durum böyle olunca geçtiğimiz günlerde ilk kez Mısır'a gitti. Ezgi, sevgilisiyle beraber Seif Al Attal'ın kuzeninin düğün törenine katıldı.
Düğünden önceki gün Mısır'da camide imam nikahı kıyıldığını takipçilerine açıklayan Ezgi Fındık, bu nikah töreninin her anını da sosyal medyada paylaştı.
Camide kilise törenlerindeki düzenin bir benzerinin uygulanması; müzik, eğlence olması ve katılımcıların kıyafetleri birçok kişiyi kızdırdı.