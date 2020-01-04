Fenomen Enes Batur fazla kilolarından kurtuldu görenler şaştı kaldı
YouTube sayesinde kısa sürede fenomen olan Enes Batur, fazla kilolarını verdi üzerine bir de kas yaptı, görenler şaşkınlığını gizleyemedi.
YouTube videoları çekerek kısa sürede herkesin dikkatini çeken Enes Batur, filmin ardından çıkardığı şarkı ile son zamanlarda gündemi meşgul ederken bir anda son hali sosyal medya Twitter'a damga vurdu.
Çektiği videolarla adını duyurduktan sonra film çeken ve sonrasında bir şarkı çıkartan Enes Batur'un son görüntüsü herkesi şaşkına çevirdi. Göbekli halleriyle tanınan Batur, tüm fazla kilolarını verdi.
Sosyal medyadan kazandığı astronomik paralarla sürekli gündeme gelen Enes Batur, göbekli hallerinden kurtulup kaslı bir vücuda sahip oldu. Uzun bir süredir düzenli olarak spor yapan fenomen, "Azim+çalışma ve mutluluk" notuyla yeni kaslı vücudunu paylaştı.
Twitter'da TT lisetesine (en çok konuşulanlar listesi) birinci sıradan giren Batur, kendi şaşkınlığını gizleyemedi. ''Twitter'da gündem olmuşuz'' diyerek paylaşımda bulundu.