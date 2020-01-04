Fenomen Enes Batur fazla kilolarından kurtuldu görenler şaştı kaldı

Sosyal medyadan kazandığı astronomik paralarla sürekli gündeme gelen Enes Batur, göbekli hallerinden kurtulup kaslı bir vücuda sahip oldu. Uzun bir süredir düzenli olarak spor yapan fenomen, "Azim+çalışma ve mutluluk" notuyla yeni kaslı vücudunu paylaştı.