Fenomen dizinin 3 oyuncusu gözaltına alındı! Gerçeği öğrendikten sonra serbest kaldılar

Kullanmadıkları öğrenildi: Gerçek uyuşturucu madde kullandıkları öne sürülen ve “Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendirme veya bu nitelikte yayın yapmak” suçundan işlem yapılan şahısların, uyuşturucu madde kullanmadıklarını söyledikleri öğrenildi.