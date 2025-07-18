Fenomen dizi için nefesler tutuldu! Kızılcık Şerbeti o tarihte başlıyor...
Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, dördüncü sezonuyla eylül ayında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Dizinin yeni sezon tarihi araştırılıyor. İşte izleyicinin beklediği o tarih..
12 Eylül Cuma akşamı ekrana gelmesi beklenen dizinin yeni yönetmeni daha önce ‘Kızıl Goncalar’ı çeken Özgür Sevimli oldu. Öte yandan diziye Erkan Avcı ve Serkan Rutkay Ayıköz de katıldı.
YAYIN TARİHİ BELLİ OLDU
Gold Film imzalı ‘Kızılcık Şerbeti’ dizisinin 4. sezonunun 12 Eylül Cuma akşamı izleyiciyle buluşması bekleniyor.
Birsen Altuntaş’ın aktardığına göre, dizi yeni sezona yeni yönetmeniyle başlıyor.
YÖNETMENİ DEĞİŞTİ
Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün kaleme aldığı dizinin yeni yönetmeni daha önce “Kızıl Goncalar”ı çeken Özgür Sevimli oldu.
Dizinin son yönetmeni Aydın Bulut’la başka bir proje çalıştıkları öğrenildi.
YENİ OYUNCU DAHİL OLDU
Dizinin kadrosuna Erkan Avcı’dan sonra başarılı bir oyuncu daha katıldı.
Yasak Elma’da hayat verdiği “Emir” rolüyle adından söz ettiren Serkan Rutkay Ayıköz dizinin yeni oyuncusu oldu.