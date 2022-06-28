Fenomen avukat Fatma Begüm Kaçmaz'ın 'Adliyede bir gün’ videosu olay oldu! O avukat için karar verildi

İş elde etme amacım yoktu

Soruşturma çerçevesinde dosyaya cevap dilekçesi sunan avukat Kaçmaz, hakkında hangi eylemden ötürü reklam yasağı ile karşı karşıya kaldığının tarafına somut olarak bildirilmediğini, savunma hakkının zedelendiğini, sosyal medya hesabının kişisel bir sayfa olduğunu, hitap kitlesinin genç meslektaş ve hukuk öğrencilerinden oluştuğunu söyledi.