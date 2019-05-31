Fenerbahçe'ye transferde 35 milyon eruo
Spor Toto Süper Lig'de mutlu sona Galatasaray'ın ulaşmasının ardından gözler kulüplerin yapacağı transferlere çevrildi. Hangi futbolcu nereye gidiyor, hangi kulüp kimi transfer ediyor? İşte spor basınında yer alan transfer iddiaları...
Mbaye Diagne ile yolları ayırma ihtimali bulunan Galatasaray, Senegalli forvetin alternatiflerini belirledi. Sarı-kırmızılı ekip Diagne ile yolları ayırırsa Mario Balotelli, Andy Carroll veya Radamel Falcao'yu transfer edecek.
115
Yusuf Yazıcı'nın menajeri Adem Cebeci, Lille Sportif Direktörü Luis Campos'un Trabzon'a gelerek genç oyuncuyu izlediğini belirtirken son kararı bordo-mavili ekibin vereceğini söyledi.
215
Serie A devi Milan, Trabzonspor'un 19 yaşındaki genç yıldızı Abdülkadir Ömür ile ilgileniyor.
315
Eden Hazard'ı Real Madrid'e satmaya hazırlanan Chelsea, Belçikalı yıldızın yerini Barcelona'dan Coutinho ile doldurmayı hedefliyor.
415