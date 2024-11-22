Fenerbahçe'ye rekor teklif! Suudi Arabistan kulübü En-Nesyri için kesenin ağzını açtı
Fenerbahçe'de En-Nesyri'nin talipleri her geçen gün artıyor. Suudi Arabistan temsilcisi Al-Nassr'ın En-Nesyri için ısrarı en üst seviyeye çıktı. 28 milyon Euro olarak yapılan ilk teklifi reddeden sarı-lacivertliler, Al-Nassr'ın tarihi teklifiyle karşı karşıya kaldı.
Fenerbahçe'de şu ana kadar istenen performansı veremeyen En-Nesyri'ye tarihi bir teklif geldi. Suudi Arabistan temsilcisi Al-Nassr, devre arasında En-Nesyri'yi kadrosuna katmak için elinden gelen her şeyi yapıyor.
Fenerbahçe'ye ilk olarak 28 milyon Euro öneren Al-Nassr kulübü, beklediği cevabı sarı-lacivertlilerden alamamıştı. Fenerbahçe'den ret yiyen Al-Nassr, rekor bir güncelleme yaparak yeni teklifini iletti.
Al-Nassr kulübü, 34 milyon Euro olarak yeni teklifini Fenerbahçe yönetimine iletti.
Transferin bu rakama gerçekleşmesi durumunda Faslı forvet, Süper Lig tarihinin en pahalı transfer satışı olarak rekor kıracak.