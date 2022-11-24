Fenerbahçe'ye müjde! Jorge Jesus o defteri kapattı: Taraftarları sevindiren haber!
Bu sezona müthiş bir başlangıç yapan Jorge Jesus'lu Fenerbahçe yoluna hem ligde hem de Avrupa'da emin adımlarla ilerliyor. Fenerbahçe'ye başka bir kimlik kazandıran Portekizli tecrübeli hoca Jorge Jesus konusunda Fenerbahçe'ye müjdeli haber geldi. Hocanın sezon sonunda ayrılacağı iddiaları gündeme gelmişti. İşte detaylar...
Fenerbahçe'de gözler aralık ayına çevrildi. Dünya Kupası'nın ardından Brezilya Milli Takım Teknik Direktörü Tite, 2016 yılından bu yana sürdürdüğü görevinden ayrılacak.
En büyük hayallerinden biri, Brezilya'nın başına geçmek olan Jesus adaylar arasında yer alıyordu. Ancak son gelişmeler sonrası böyle bir ihtimal yok denecek kadar azaldı.
Sambacılar için Flamengo'yu çalıştıran Dorival Junior, Palmerias'ın hocası Abel Ferreira ve Fluminense Teknik Direktörü Fernando Diniz'in isimleri geçiyor.
Brezilya'yı geçmişte farklı bir ülkeden teknik adamın yönetmemesi, Jesus seçeneğinin arka planda kalmasında önemli bir faktör olarak gösteriliyor.