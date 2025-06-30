Fenerbahçe'ye En Nesyri piyangosu! Rekor teklif
Al Hilal'in Faslı golcü En Nesyri için Fenerbahçe'ye reddedilmesi güç bir teklif hazırladığı ileri sürüldü.
İşte günün öne çıkan transfer haberleri ve iddiaları...
Transferde rotayı Brezilyaya çeviren Beşiktaş, Botafogo'nun kaptanı Marlon Freitas ve Corithians'ın genç yeteneği Breno Bidon'a talip oldu.
(HÜRRİYET)
Beşiktaş, Union Saint-Gilloise forması giyen Franjo Ivanovic'i kadrosuna katmak istiyor.
(TÜRKİYE GAZETESİ)
Fenerbahçe, PSG ile yollarını ayırması beklenen Mukiele için düğmeye bastı.
Sarı-lacivertliler, Fransız oyuncuyu Şampiyonlar Ligi eleme maçlarına yetiştirmeyi hedefliyor.
(TAKVİM)
Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun çok istediği Jhon Duran'ı kadrosuna katmaya çok yaklaştı.
Futbol Direktörü Devin Özek, yüz yüze görüştüğü 21 yaşındaki yetenekli futbolcuyu büyük ölçüde ikna etti.
Dev transferde artık geri sayıma geçildi.
(MİLLİYET)
Galatasaray, yeni sezon çalışmaları başlamadan önce Victor Osimhen'i getirip golcü konusunu netleştirmek, ardında da Djordje Petrovic ile kaleci hamlesini tamamlamak istiyor.
(FOTOMAÇ)
FENERBAHÇE'YE EN NESYRİ PİYANGOSU
Teknik direktörlük koltuğuna Simone İnzaghi’yi oturtan Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, Fenerbahçeli golcü En Nesyri için yeni teklif hazırladı.