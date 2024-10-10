Fenerbahçe'ye Arda Güler transferinde dev rakipler! Real Madrid'e teklif yapacak takımlar belli oldu
Fenerbahçe'nin Real Madrid'de istediği süreleri bulamayan Arda Güler'i ocak ayında kiralamak için devreye gireceği iddiası gündemde yer alıyordu. Ancak sarı-lacivertli ekibin transferde işi kolay değil. Avrupa devleri de genç oyuncu için harekete geçmeye hazır.
Arda Güler, bu sezon bulduğu her şansı çok iyi kullandı. Hem otoritelerden hem de taraftarlardan tam not aldı. Buna rağmen Carlo Ancelotti, 19 yaşındaki yıldıza beklediği kadar forma vermedi.
Mutsuz ve kiralık ayrılabilir: İspanyol basını, Arda’nın bu nedenle mutsuz olduğunu ve ara transfer döneminde kiralık olarak ayrılabileceğini yazmıştı. Sarı-Lacivertliler, Milli oyuncu konusunda yaşanacak gelişmeleri izliyor.
Fenerbahçe teklif sunmaya hazır
Fanatik'te yer alan habere göre, Real Madrid’in kiralama kararı alması halinde Fenerbahçe Yönetimi, hemen harekete geçip teklif sunmaya hazır. Ancak Arda Güler’in durumunu yakından takip eden tek takım Fenerbahçe değil.
Liverpool peşinde!
Arda için yaz döneminde girişimlerde bulunan kulüpler de yeniden harekete geçebilir. Liverpool, bu takımların başında geliyor. İngiliz devinin, satın alma opsiyonuyla bir kiralama teklifi yapacağı iddia edildi.