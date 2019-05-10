Fenerbahçe'ye 4'lü gol paketi

Fenerbahçe, bu sezon gol bulmada yaşadığı sorunu yeni sezonda yaşamayacak. Sezonun belli bölümlerinde sadece Soldado’dan fayda gören Fenerbahçe, Frey ve Slimani’den beklediğini alamadı. Teknik Direktör Ersun Yanal’ın da çokça yakındığı ‘Üretkenlik’ sorunu, en öncelikli olan konu. Mali olarak ve sportif olarak tarihinin en kötü sürecinde olan Sarı-Lacivertliler, olumsuz tablo içinde en uygun isimleri getirmek için uğraşıyor.