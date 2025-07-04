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Fenerbahçe'ye 25 milyon euroluk golcü! Mourinho, Drogba örneğiyle ikna etti

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Fenerbahçe'ye 25 milyon euroluk golcü! Mourinho, Drogba örneğiyle ikna etti

Fransız basınında yer alan habere göre; Fenerbahçe, Nice forması giyen Evann Guessand ile yakından ilgileniyor.

Fenerbahçe'ye 25 milyon euroluk golcü! Mourinho, Drogba örneğiyle ikna etti - Resim: 1

Süper Lig, Avrupa ve Türkiye Kupası'nda gelecek sezona iddialı bir şekilde girmeyi hedefleyen Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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Fenerbahçe'ye 25 milyon euroluk golcü! Mourinho, Drogba örneğiyle ikna etti - Resim: 2

Futbolda yeni bir yapılanmaya giden sarı - lacivertlilerin yeni futbol direktörü Devin Özek, Al Nassr forması giyen Jhon Duran ile anlaşmaya varmış ve oyuncuyu İstanbul'a getirmişti. Oyuncunun resmen açıklanması için resmi evrak bekleyen Fenerbahçe'nin kısa sürede transferi duyurması bekleniyor.

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Fenerbahçe'ye 25 milyon euroluk golcü! Mourinho, Drogba örneğiyle ikna etti - Resim: 3

Transfer harekatına devam eden Fenerbahçe'nin gündemindeki bir diğer yıldızı ise Fransız basını duyurdu.

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Fenerbahçe'ye 25 milyon euroluk golcü! Mourinho, Drogba örneğiyle ikna etti - Resim: 4

25 milyon euro

Fransız basınında yer alan habere göre Fenerbahçe, Evann Guessand ile yakından ilgileniyor. Haberin devamında sarı - lacivertlilerin oyuncu için Nice'e 25 milyon euroluk bir teklif yaptığı kaydedildi.

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