Fenerbahçe'ye 25 milyon euroluk golcü! Mourinho, Drogba örneğiyle ikna etti
Fransız basınında yer alan habere göre; Fenerbahçe, Nice forması giyen Evann Guessand ile yakından ilgileniyor.
Süper Lig, Avrupa ve Türkiye Kupası'nda gelecek sezona iddialı bir şekilde girmeyi hedefleyen Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Futbolda yeni bir yapılanmaya giden sarı - lacivertlilerin yeni futbol direktörü Devin Özek, Al Nassr forması giyen Jhon Duran ile anlaşmaya varmış ve oyuncuyu İstanbul'a getirmişti. Oyuncunun resmen açıklanması için resmi evrak bekleyen Fenerbahçe'nin kısa sürede transferi duyurması bekleniyor.
Transfer harekatına devam eden Fenerbahçe'nin gündemindeki bir diğer yıldızı ise Fransız basını duyurdu.
25 milyon euro
Fransız basınında yer alan habere göre Fenerbahçe, Evann Guessand ile yakından ilgileniyor. Haberin devamında sarı - lacivertlilerin oyuncu için Nice'e 25 milyon euroluk bir teklif yaptığı kaydedildi.