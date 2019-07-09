Fenerbahçe'nin yeni transferleri sahaya indi
İhlas Haber Ajansı
Sarı-lacivertli takım yeni sezon hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Sarı-lacivertli ekip Teknik Direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenmana saat 10:30'da Topuk Yaylası'nda başladı.Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda 2 gruba ayrılan futbolcular, pas çalışması yaptı.
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İdman, yarı sahada oynanan çift kale maçlarla sona erdi. Yeni transfer Vedat Muriç, antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalışırken, ikinci bölümdeyse bireysel çalışmalarla antrenmanı noktaladı.
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Bir diğer transfer Altay Bayındır ise ilk antrenmanında takımdan ayrı koşu ve kuvvet programları uyguladı.
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