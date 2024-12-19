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Fenerbahçe’nin yeni transferini duyurdular! 183 gol, 121 asisti olan golcü geliyor

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Fenerbahçe’nin yeni transferini duyurdular! 183 gol, 121 asisti olan golcü geliyor

Fenerbahçe transfer çalışmalarına devam ederken flaş bir iddia ortaya atıldı. Kariyerinde 183 gol, 121 asisti olan golcü futbolcunun sarı-lacivertli formayı giyeceği kaydedildi.

Fenerbahçe’nin yeni transferini duyurdular! 183 gol, 121 asisti olan golcü geliyor

 Trendyol Süper Lig’in 16.haftasında evinde konuk ettiği Başakşehir’i Edin Dzeko ve En- Nesyri’nin (2) golleriyle yenen Fenerbahçe, 2 maçlık yenilgi serisine son verdi.

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Fenerbahçe’nin yeni transferini duyurdular! 183 gol, 121 asisti olan golcü geliyor

Sarı-lacivertli takım, şampiyonluk yolunda kritik Eyüpspor maçına hazırlanırken Ali Koç yönetimi de transfer çalışmalarına başladı.

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Fenerbahçe’nin yeni transferini duyurdular! 183 gol, 121 asisti olan golcü geliyor

Sol bek, stoper ve orta saha mevkisine transfer yapması beklenen Fenerbahçe hakkında çarpıcı bir transfer gelişmesi yaşandı.

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Fenerbahçe’nin yeni transferini duyurdular! 183 gol, 121 asisti olan golcü geliyor

Firmino Fenerbahçe'ye

Suudi Arabistan basını, Al-Ahli takımında forma giyen Brezilyalı forvet oyuncusu Roberto Firmino’nun Fenerbahçe’ye transfer olacağını açıkladı.

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