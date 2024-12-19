Fenerbahçe’nin yeni transferini duyurdular! 183 gol, 121 asisti olan golcü geliyor
Fenerbahçe transfer çalışmalarına devam ederken flaş bir iddia ortaya atıldı. Kariyerinde 183 gol, 121 asisti olan golcü futbolcunun sarı-lacivertli formayı giyeceği kaydedildi.
Trendyol Süper Lig’in 16.haftasında evinde konuk ettiği Başakşehir’i Edin Dzeko ve En- Nesyri’nin (2) golleriyle yenen Fenerbahçe, 2 maçlık yenilgi serisine son verdi.
Sarı-lacivertli takım, şampiyonluk yolunda kritik Eyüpspor maçına hazırlanırken Ali Koç yönetimi de transfer çalışmalarına başladı.
Sol bek, stoper ve orta saha mevkisine transfer yapması beklenen Fenerbahçe hakkında çarpıcı bir transfer gelişmesi yaşandı.
Firmino Fenerbahçe'ye
Suudi Arabistan basını, Al-Ahli takımında forma giyen Brezilyalı forvet oyuncusu Roberto Firmino’nun Fenerbahçe’ye transfer olacağını açıkladı.