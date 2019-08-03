Fenerbahçe'nin yeni transferi Deniz Türüç formayı giydi
Demirören Haber Ajansı
Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam ediyor. Yepyeni bir kadro ile sezona merhaba diyecek olan sarı lacivertliler, son olarak Kayserispor'un yıldız ismi Deniz Türüç'ü kadrosuna katmıştı. Resmi web sitesi üzerinden yapılan açıklamayla transferi resmen duyuran Fenerbahçe'de Deniz Türüç formayı giydi. İşte ilk görüntüler...
Fenerbahçe, Kayserispor'da forma giyen Deniz Türüç ile 3 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı.
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Sarı lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Kulübümüz, 26 yaşındaki başarılı orta saha oyuncusu Deniz Türüç ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Milli oyuncuya Fenerbahçe'ye hoş geldin diyor, 'çubuklu' ile birlikte nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz."
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"Çok mutlu ve gururluyum"
Fenerbahçe'nin 3 yıllık anlaşmaya vardığını açıkladığı Deniz Türüç, sarı lacivertli ailenin parçası olduğu için, "Mutlu ve gururluyum" dedi.
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Fenerbahçe, Kayserispor'da forma giyen milli futbolcu Deniz Türüç'ü 3 yıllığını renklerine bağladı.
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