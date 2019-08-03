Fenerbahçe'nin yeni transferi Deniz Türüç formayı giydi

Sarı lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kulübümüz, 26 yaşındaki başarılı orta saha oyuncusu Deniz Türüç ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Milli oyuncuya Fenerbahçe'ye hoş geldin diyor, 'çubuklu' ile birlikte nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz."