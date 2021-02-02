Fenerbahçe'nin yeni transfer Mesut Özil ilk maçına çıktı
Fenerbahçe'nin İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal'den kadrosuna kattığı Mesut Özil, sarı-lacivertli formayla ilk maçına Hatayspor karşısında çıktı.
Süper Lig'in 22. haftasını zirvede tamamlayan Fenerbahçe, 23. haftada konuk olduğu Hatayspor'u Altay Bayındır'ın kalesinde devleştiği maçta 2-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.
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Kanarya'nın gollerini Thiam ve Billong (KK) atarken; Ev sahibinin tek sayısı Boupendza'nın muhteşem golüyle geldi.
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Fenerbahçe, bu sonucun ardından puanını 48 yaptı. Hatayspor ise 35 puanda kaldı.
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Sarı-lacivertlilerin maç kadrosunda yer alan Mesut Özil, müsabakaya yedekte başladı.
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