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Fenerbahçe'nin UEFA'dan kazandığı para belli oldu

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Fenerbahçe'nin UEFA'dan kazandığı para belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde Rangers'a elenerek Avrupa'ya veda eden Fenerbahçe'nin UEFA'dan elde ettiği gelir belli oldu. Sarı lacivertliler toplam 16.4 milyon euroyu kasasına koydu.

Fenerbahçe'nin UEFA'dan kazandığı para belli oldu

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında İskoçya'nın Rangers takımına penaltı atışları sonrası 3-2 elenen Fenerbahçe'nin bu sezon elde ettiği gelir belli oldu.

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Fenerbahçe'nin UEFA'dan kazandığı para belli oldu

Fenerbahçe bu sezon katılım payı, elde ettiği galibiyet ve beraberlikler ile bonusların ardından UEFA'dan toplam 16.4 milyon euro (Yaklaşık 700 milyon lira) kazandı.

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Fenerbahçe'nin UEFA'dan kazandığı para belli oldu

Fenerbahçe Avrupa'dan elenmeleri sonrasında, 2.5 milyon euroluk ekstra gelirden ise mahrum kaldı.

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Fenerbahçe'nin UEFA'dan kazandığı para belli oldu

Fenerbahçe Avrupa'nın ardından pazar günü saat 20:30'da evinde Samsunspor'la karşılaşacak.

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