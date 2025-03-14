Fenerbahçe'nin UEFA'dan kazandığı para belli oldu
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UEFA Avrupa Ligi'nde Rangers'a elenerek Avrupa'ya veda eden Fenerbahçe'nin UEFA'dan elde ettiği gelir belli oldu. Sarı lacivertliler toplam 16.4 milyon euroyu kasasına koydu.
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında İskoçya'nın Rangers takımına penaltı atışları sonrası 3-2 elenen Fenerbahçe'nin bu sezon elde ettiği gelir belli oldu.
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Fenerbahçe bu sezon katılım payı, elde ettiği galibiyet ve beraberlikler ile bonusların ardından UEFA'dan toplam 16.4 milyon euro (Yaklaşık 700 milyon lira) kazandı.
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Fenerbahçe Avrupa'dan elenmeleri sonrasında, 2.5 milyon euroluk ekstra gelirden ise mahrum kaldı.
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Fenerbahçe Avrupa'nın ardından pazar günü saat 20:30'da evinde Samsunspor'la karşılaşacak.
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