Fenerbahçe'nin sözleşme uzatacağı 3 isim!
Fenerbahçe, yaşları ilerlese de sözleşmeleri biten Skrtel, Valbuena ve Soldado'yu kadroda tutacak.
Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir takım kurmak için şimdiden kolları sıvayan Feenrbahçe'de sarı-lacivertli yönetim ve teknik heyet, hem kaliteleri hem de liderlik özellikleriyle takdir toplayan üç ismi kadroda tutmayı planlıyor. Kısa süre içinde başlayacak iç transferde ilk görüşmelerin Skrtel, Valbuena ve Soldado ile yapılması bekleniyor.
İç transferde 3 isim öne çıkıyor: Başkan Ali Koç başta olmak üzere teknik heyetin de üzerinde durduğu isimler; Martin Skrtel, Mathieu Valbuena ve Roberto Soldado için hamlelerin yakın zamanda gelmesi bekleniyor. Bu 3 futbolcunun takımda kalmasına sıcak bakan yönetim ve teknik heyet iç transferde çalışmalara buradan başlayacak.
Mathieu Valbuena: Geçen sezondan beri mücadelesi ve çalışkanlığıyla takdir toplayan Valbuena, yedek kalsa da hiç küsmedi. Her zor anda takıma kurtarıcı gibi yardım eden Fransız yıldızın gelecek sezon da takıma yararlı olacağı öngörülüyor. Geçen hafta ‘otomatik uzatma’ maddesinden vazgeçen Valbuena her türlü görüşmeye hazır bulunuyor.
Martin Skrtel: Üç sezondur Fenerbahçe forması giyen Skrtel’in kalması çok isteniyor. Maddi imkanlar çerçevesinde şampiyonluk yarışı verebilecek bir kadro oluşturmak isteyen sarı-lacivertli yönetim ve teknik heyet, Slovak yıldızı bırakmayı düşünmüyor. Tecrübesi, kalitesi ve ismiyle ağırlığı olan 34 yaşındaki oyuncu kötü giden sezonda takımın iyilerinden oldu.