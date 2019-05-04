Fenerbahçe'nin sözleşme uzatacağı 3 isim!

Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak bir takım kurmak için şimdiden kolları sıvayan Feenrbahçe'de sarı-lacivertli yönetim ve teknik heyet, hem kaliteleri hem de liderlik özellikleriyle takdir toplayan üç ismi kadroda tutmayı planlıyor. Kısa süre içinde başlayacak iç transferde ilk görüşmelerin Skrtel, Valbuena ve Soldado ile yapılması bekleniyor.