Fenerbahçe'nin Rus yıldızı güzelliğiyle sosyal medyayı salladı! Peri kızı gibi...

Rus milli kürekçi Sergey Fedorovtseva'nın da kızı olan Arina Fedorovtseva, geçtiğimiz aylarda Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'na transfer olmuştu. Duru güzelliğiyle ilgi odağı olan genç yıldız, Instagram paylaşımlarıyla herkesi mest etti.