Fenerbahçe'nin Rus yıldızı güzelliğiyle sosyal medyayı salladı! Peri kızı gibi...
Fenerbahçe Kadın Voleybol takımında forma giyen Rus sporcu Arina Fedorovtseva, güzelliğiyle sosyal medyanın gündemine oturdu. Genç voleybolcu Arina Fedorovtseva'nın pozları Türk taraftarlardan yoğun ilgi gördü. Fedorovtseva'ya binlerce beğeni ve övgü dolu yorumlar gecikmedi.
Rus milli kürekçi Sergey Fedorovtseva'nın da kızı olan Arina Fedorovtseva, geçtiğimiz aylarda Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'na transfer olmuştu. Duru güzelliğiyle ilgi odağı olan genç yıldız, Instagram paylaşımlarıyla herkesi mest etti.
18 yaşındaki Arina Fedorovtseva, babasının şampiyon bir kürekçi olması nedeniyle sporla iç içe bir dünyaya doğdu.
Moskovalı voleybolcu, kariyerine Dinamo Kazan'ın alt yapı takımında başladı. Sonrasında A takıma geçiş yaptı. 2021 yılından itibaren Rusya'nın Milli Voleybol Takımı'nda sahaya çıkan Arina Fedorovtseva, şimdilerde Fenerbahçe'de forma giyiyor.
1.90 boyundaki ünlü voleybolcu, yalnızca sporcu kişiliğiyle değil güzelliğiyle de ilgi odağı oluyor.