Süper Lig'de düğüm çözülüyor! İşte şampiyonluk ve küme düşme senaryoları...
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Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu bitimine sadece 1 hafta kaldı. Şampiyonluk yarışında derbide Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı yenmesiyle hesaplar son haftaya kaldı. Şampiyonun belli olacağı son hafta aynı zamanda ligden düşen son takımı da belirleyecek. Galatasaray'la karşılaşacak Konyaspor, Gaziantep FK, Ankaragücü ve Hatayspor küme düşme riskiyle karşı karşıyaç İşte şampiyonluk ve küme düşme hattındaki olasılıklar...
Süper Lig'in finali için geri sayım başladı. Şampiyonluk yarışında derbide Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı yenmesiyle hesaplar son haftaya kaldı.
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Süper Lig'in son haftasında Galatasaray deplasmanda küme düşme hattındaki Konyaspor ile karşılaşacak.
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Fenerbahçe ise evinde küme düşmesi kesinleşen İstanbulspor'u konuk edecek.
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Galatasaray'a şampiyonluk için 1 puan yetecek. Sarı kırmızılı ekip Konya deplasmanında beraberlik ya da galibiyet alması halinde şampiyon olacak.
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