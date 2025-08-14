Fenerbahçe'nin Kerem transferi iptal olabilir
Fenerbahçe, Benfica'ya Kerem Aktürkoğlu için yaptığı teklifi geri çekti. Portekiz ekibin, duruma sert tepki gösterdiği ve görüşmeye ara verdiği iddia edildi.
Fenerbahçe, Benfica ile Kerem Aktürkoğlu'nun transferi konusunda anlaşmaya varmıştı. Portekiz ekibi, Nice maçında Kerem Aktürkoğlu'nu oyuna aldı.
Bu gelişmenin ardından Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe formasıyla Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica'ya karşı oynama şansını kaybetti.
Yaşanan gelişmenin arından transfer sürecinde ipler kopma noktasına geldi.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, Benfica ile Kerem Aktürkoğlu için 22,5 milyon Euro + 2,5 milyon Euro bonus karşılığında anlaşmaya varmasına rağmen, bugün yaptığı teklifi geri çekti.