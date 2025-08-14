BIST 10.825
DOLAR 40,80
EURO 47,58
ALTIN 4.380,07

Fenerbahçe'nin Kerem transferi iptal olabilir

|
Fenerbahçe, Benfica'ya Kerem Aktürkoğlu için yaptığı teklifi geri çekti. Portekiz ekibin, duruma sert tepki gösterdiği ve görüşmeye ara verdiği iddia edildi.

Fenerbahçe'nin Kerem transferi iptal olabilir - Resim: 1

Fenerbahçe, Benfica ile Kerem Aktürkoğlu'nun transferi konusunda anlaşmaya varmıştı. Portekiz ekibi, Nice maçında Kerem Aktürkoğlu'nu oyuna aldı. 

Fenerbahçe'nin Kerem transferi iptal olabilir - Resim: 2

Bu gelişmenin ardından Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe formasıyla Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica'ya karşı oynama şansını kaybetti. 

Fenerbahçe'nin Kerem transferi iptal olabilir - Resim: 3

Yaşanan gelişmenin arından transfer sürecinde ipler kopma noktasına geldi.

Fenerbahçe'nin Kerem transferi iptal olabilir - Resim: 4

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, Benfica ile Kerem Aktürkoğlu için 22,5 milyon Euro + 2,5 milyon Euro bonus karşılığında anlaşmaya varmasına rağmen, bugün yaptığı teklifi geri çekti. 

