Fenerbahçe'nin kalecisi Dominik Livakovic'e soruşturma

Zadarnews.hr'nin haberinde şu ifadeler yer aldı: "Devlet müfettişliği itilaflı şantiyeyi denetim planına dahil edeceğini duyurdu. Alandaki inşaat çalışmalarının izinsiz bir şekilde yürütüldüğü ve herhangi bir tabela bulunmadığı görüldü."