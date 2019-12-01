Fenerbahçe'nin haklı isyanına olay yorum: Liginiz de batsın VAR’ınızda
Fenerbahçe ile Göztepe arasında oynanan ve 2-2 sona eren maçta sarı-lacivertli takımın golü iptal edilirken ev sahibi lehine penaltı kararı tekrar ettirildi. Spor yazarları ise MHK ve VAR sistemini topa tuttu.
Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Göztepe-Fenerbahçe maçı nefesleri kesti. VAR'ın damga vurduğu pozisyonlar sonrası zorlu mücadele 2-2 sona erdi. İki kez yenik duruma düşen Fenerbahçe 1 puanı Serdar Aziz ve Rodrigues ile kurtardı. Sarı-lacivertlilerde Gustavo ikinci sarı karttan oyundışı kaldı.
Penaltı tekrarlandı: Mücadelenin ikinci yarısı ilginç anlara sahne oldu. VAR incelemesi sonrası Göztepe penaltı kazandı. Fenerbahçe'de Altay penaltıyı kurtardı. Fenerbahçe dönen topta Rodrigues ile golü attı. Ancak VAR incelemesi sonrası kaleci Altay önde olduğu için gol iptal edildi ve penaltı tekrarlandı. Göztepe'de topun başına bir kez daha geçen Alpaslan bu sefer golünü attı.
Ahmet Çakar: Geçen hafta Malatyaspor maçında tekrar edilmesi gereken penaltı Fenerbahçe lehine olduğu için tekrar edilmedi ama bu hafta Fenerbahçe aleyhine olduğu için hakem VAR’a gidip tekrar ettirdi. Liginiz de batsın VAR’ınızda. Zekeriya MHK sinden cevap bekliyorum. Geçen hafta Malatya-F.Bahçe macında penaltı tekrar edilmedi. Bugün VAR tekrar ettirdi. Nasıl bir iş bu Zeko?"
Erman Toroğlu: Fırat Aydınus bugün sınıfı geçti. Abdulkadir Bitigen sınıfta kaldı. Her şeyi VAR'a bıraktı. Fenerbahçeli yönetici geçen hafta neden tekrar edilmedi? diyor. Doğru. Geçen hafta tekrar edilmeliydi. Bu maçtaki uygulama doğru. Hakemlik olayı, VAR olayı bütün takımlar için olmalı. Standart olsun, herkese aynı kullanılsın. Ama takımın birine uygulanıyor oh ne ala diyor. Diğerine uygulanmıyor bana niye uygulanmıyor diyor. Bu herkes için tehlike.