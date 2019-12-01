Fenerbahçe'nin haklı isyanına olay yorum: Liginiz de batsın VAR’ınızda

Erman Toroğlu: Fırat Aydınus bugün sınıfı geçti. Abdulkadir Bitigen sınıfta kaldı. Her şeyi VAR'a bıraktı. Fenerbahçeli yönetici geçen hafta neden tekrar edilmedi? diyor. Doğru. Geçen hafta tekrar edilmeliydi. Bu maçtaki uygulama doğru. Hakemlik olayı, VAR olayı bütün takımlar için olmalı. Standart olsun, herkese aynı kullanılsın. Ama takımın birine uygulanıyor oh ne ala diyor. Diğerine uygulanmıyor bana niye uygulanmıyor diyor. Bu herkes için tehlike.