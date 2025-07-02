Fenerbahçe'nin forma lansmanına katılan Meltem Cumbul tepki çekti: "Bu ne şuursuzluk"
Fenerbahçe'nin 2025–2026 sezon formaları tanıtıldı. Şükrü Saracoğlu Stadyumu'ndaki lansmana katılan oyuncu Meltem Cumbul'a kırmızı elbisesi nedeniyle sosyal medyada tepki yağdı.
Fenerbahçe’nin 2025-2026 sezonu forma lansmanı merak ediliyordu. Sarı-lacivertli taraftarlar, yeni sezon formalarının tanıtılacağı lansmanda heyecanlıydı.
Fenerbahçe, klasik ve modern çizgileri bir araya getiren formalarını taraftarın beğenisine sundu. Lansmanda sadece formalar değil Meltem Cumbul da sosyal medyada gündem oldu.
Lansmana kırmızı bir elbise seçerek katılan Meltem Cumbul sosyal medyada linç edildi. Fenerbahçeli taraftarlar arasında, kırmızı rengin ezeli rakipleri Galatasaray’ı çağrıştırdığı gerekçesiyle yoğun eleştiriler yükseldi.
"Geçen yıl da buradaydım formaları çok merak ediyorum" diyen Meltem Cumbul'un elbisesini görenler "Bu ne şuursuzluk", "Ya çok saçma", "Gerçekten kırmızı mı?", "İnanılır gibi değil bu ne düşüncesizlik" yorumlarında bulundu.