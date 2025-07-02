Fenerbahçe'nin forma lansmanına katılan Meltem Cumbul tepki çekti: "Bu ne şuursuzluk"

"Geçen yıl da buradaydım formaları çok merak ediyorum" diyen Meltem Cumbul'un elbisesini görenler "Bu ne şuursuzluk", "Ya çok saçma", "Gerçekten kırmızı mı?", "İnanılır gibi değil bu ne düşüncesizlik" yorumlarında bulundu.