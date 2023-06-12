Fenerbahçe'nin forma hamlesi dikkat çekti: Kupa törenine damga vuran olay!

Sarı-lacivertliler daha sonra 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarında mücadele ettiği hiçbir kulvarda kupa kazanma başarısı gösteremedi.