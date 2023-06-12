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Fenerbahçe'nin forma hamlesi dikkat çekti: Kupa törenine damga vuran olay!

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Fenerbahçe'nin forma hamlesi dikkat çekti: Kupa törenine damga vuran olay!

Fenerbahçe Futbol Takımı, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Medipol Başakşehir'i 2-0 yenerek yaklaşık 9 yıllık kupa hasretini sona erdirdi. Öte yandan sarı-lacivertli futbolcular, törene 5 yıldızlı formaları giyerek katılması dikkat çekti. İşte Fenerbahçe'nin kupa töreninden renkli görüntüler...

Fenerbahçe'nin forma hamlesi dikkat çekti: Kupa törenine damga vuran olay!

Fenerbahçe Futbol Takımı, yaklaşık 9 yıllık kupa hasretini sona erdirdi.

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Fenerbahçe'nin forma hamlesi dikkat çekti: Kupa törenine damga vuran olay!

Fenerbahçe, son kupasını 25 Ağustos 2014'te kaldırmıştı. Sarı-lacivertliler, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde 2013-2014 sezonunu şampiyon tamamlama başarısı göstermişti.

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Fenerbahçe'nin forma hamlesi dikkat çekti: Kupa törenine damga vuran olay!

Yanal'ın sezon sonunda ayrılmasının ardından takımın başına geçen İsmail Kartal yönetiminde TFF Süper Kupa maçına çıkan Fenerbahçe, Galatasaray'ı penaltılarda geçerek kupa sevinci yaşamıştı.

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Fenerbahçe'nin forma hamlesi dikkat çekti: Kupa törenine damga vuran olay!

Sarı-lacivertliler daha sonra 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarında mücadele ettiği hiçbir kulvarda kupa kazanma başarısı gösteremedi. 

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