Fenerbahçe'nin elinden kaçırdığı Merih Demiral Juventus'la anlaştı
İtalya Serie A ekiplerinden Sassuolo'da forma giyen milli stoper Merih Demiral, Juventus'la 5 yıllığına anlaşma sağladı.
Futbol kariyerine İtalya Serie A ekiplerinden Sassuolo'da devam eden Merih Demiral yeni sezonda Juventus'ta forma giyecek. Milli stoper, bundan sonra Cristiano Ronaldo'yla birlikte ter dökecek.
5 yıllık anlaşma: İtalyan medyasında yer alan habere göre; Merih Demiral'ın menajeriyle Juventus'un sportif direktörünün bir araya geldiği ve görüşme neticesinde 5 yıllık anlaşmanın sağlandığı ifade edildi.
Futbola Fenerbahçe'de başladı: Futbola Fenerbahçe altyapısında başlayan Merih Demiral, sözleşmesinin sona ermesi ve sarı-lacivertli kulüpte forma şansı bulamaması nedeniyle Portekiz'in Alcanense takımına transfer olmuştu.
Lizbon'dan Alanyaspor'a: Burada Sporting Lizbon'un dikkatini çeken Merih, Lizbon ekibine katılmış ve B Takımı'nda oynamaya başlamıştı. Sporting B Takımı'nda kendini geliştiren 21 yaşındaki stoper Alanyaspor'a kiralandı.