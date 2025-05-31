Fenerbahçe'nin efsanesinden Galatasaraylıları sevindirecek Osimhen sözleri

'OSIMHEN NEDEN KALMASIN?''

''Osimhen'in Galatasaray'a transferi senin için sürpriz miydi?'' şeklindeki soruyu yanıtlayan Okocha, ''Türkiye futbol oynamak ve yaşamak için harika bir yer. Futbolda bazen karar verirken fedakarlıklar yapman gerekebilir. Osimhen, Galatasaray'da harika bir sezon geçirdi. Sonuçta orada mutlu.. Neden takımda kalmasın. Ben Türkiye'yi seviyorum. O da seviyor." dedi.