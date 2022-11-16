Fenerbahçe'nin Diego Rossi için istediği rakam belli oldu! O teklif reddedildi!
Jorge Jesus yönetiminde etkili bir futbol sergileyen Fenerbahçe'de performansı yükselen futbolcular, dünyada birçok kulübün ilgisini çekti ve transfer teklifleri üst üste geldi. Sarı-lacivertli ekibin ise Diego Rossi'ye gelen dev teklifi geri çevirdiği iddia edilirken yıldız futbolcu için istediği rakam ise belli oldu. İşte detaylar...
Bu sezon Süper Lig'de mutlak şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe'nin Uruguaylı yıldızı Diego Rossi için flaş bir teklif geldi.
Takvim'in haberine göre, teknik direktör Jorge Jesus'un eski takımı olan Flamengo'nun Rossi'nin bonservisi için Fenerbahçe'ye 8 milyon Euro teklif ettiği öğrenildi. Ancak Sarı-Lacivertli kurmaylar gelen bu flaş teklifi hiç tereddüt etmeden geri çevirdi.
Fenerbahçe'nin teklifi geri çevirmesi hem yönetimin hem de teknik direktör Jorge Jesus'un oyuncuya olan güveni olarak yorumlandı.
Ancak Brezilya kulübünün Rossi'nin peşini bırakmayacağı ve ikinci bir teklife hazırlandığı da gelen haberler arasında yer alıyor.