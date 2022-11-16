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Fenerbahçe'nin Diego Rossi için istediği rakam belli oldu! O teklif reddedildi!

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Fenerbahçe'nin Diego Rossi için istediği rakam belli oldu! O teklif reddedildi!

Jorge Jesus yönetiminde etkili bir futbol sergileyen Fenerbahçe'de performansı yükselen futbolcular, dünyada birçok kulübün ilgisini çekti ve transfer teklifleri üst üste geldi. Sarı-lacivertli ekibin ise Diego Rossi'ye gelen dev teklifi geri çevirdiği iddia edilirken yıldız futbolcu için istediği rakam ise belli oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe'nin Diego Rossi için istediği rakam belli oldu! O teklif reddedildi!

Bu sezon Süper Lig'de mutlak şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe'nin Uruguaylı yıldızı Diego Rossi için flaş bir teklif geldi. 

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Fenerbahçe'nin Diego Rossi için istediği rakam belli oldu! O teklif reddedildi!

Takvim'in haberine göre, teknik direktör Jorge Jesus'un eski takımı olan Flamengo'nun Rossi'nin bonservisi için Fenerbahçe'ye 8 milyon Euro teklif ettiği öğrenildi. Ancak Sarı-Lacivertli kurmaylar gelen bu flaş teklifi hiç tereddüt etmeden geri çevirdi.

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Fenerbahçe'nin Diego Rossi için istediği rakam belli oldu! O teklif reddedildi!

Fenerbahçe'nin teklifi geri çevirmesi hem yönetimin hem de teknik direktör Jorge Jesus'un oyuncuya olan güveni olarak yorumlandı.

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Fenerbahçe'nin Diego Rossi için istediği rakam belli oldu! O teklif reddedildi!

Ancak Brezilya kulübünün Rossi'nin peşini bırakmayacağı ve ikinci bir teklife hazırlandığı da gelen haberler arasında yer alıyor. 

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