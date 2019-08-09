Fenerbahçeli Zanka'nın sevgilisi güzelliğiyle göz dolduruyor!
Sarı lacivertli taraftarlar arasında büyük heyecanla karşılanan Fenerbahçe'nin yeni transferi Zanka'nın sevgilisi Nanna Marie'nin güzelliği ile görenleri mest ediyor.
Geçtiğimiz günlerde, stoper mevkisi için Fenerbahçe kadrosuna katılan Zanka, sarı lacivertli taraftarlar arasında büyük bir heyecanla karşılandı.
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Zanka'nın kız arkadaşı Nanna Marie ise, futbolcu sevgilisiyle, sosyal medya üzerinden bol bol fotoğraf palaşıyor. Doğal güzelliğiyle dikkat çeken Marie, Instagram'ı oldukça aktif kullanıyor.
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Nanna Maria'nın Instagram'da 6 bin 200 takipçisi var.
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İşte Fenerbahçe'nin yeni transferi Zanka'nın güzeller güzeli kız arkadaşı Nanna Marie'den Instagram paylaşımları...
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