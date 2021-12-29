Fenerbahçeli Jose Sosa Melisa Döngel ile aşk mı yaşıyor? Şarkıcı eşi Carolina'dan boşandı
Fenerbahçeli futbolcu Jose Sosa ve Carolina Alurralde boşandı. Sosa'nın şarkıcı Carolina'nın Türkiye'den ayrıldığı konuşulurken, Sosa'nın oyuncu Melisa Döngel ile aşk yaşadığı konuşuluyor.
Fenerbahçe'de forma giyen futbolcu Jose Sosa ve şarkıcı Carolina Alurralde ayrıldı. Alurralde, konuyla ilgili "Kendisi çocuklarımın babası ve birbirimize saygı duyuyoruz ancak aramızdaki duygusal ilişki sona erdi" açıklamasını yaptı. Sosa'nın Melisa Döngel ile adının aşk iddialarına karışmasınına rdından gelen ayrılıkta gözler güzel oyuncu ve Sos'ya çevrildi.
Melisa Döngel ve Jose Sosa aşk mı yaşıyor?
Jose Sosa’nın adı geçen ay oyuncu Melisa Döngel ile anılmıştı. Döngel, “Fenerbahçe’nin maçlarına sık sık gidiyorum. Jose Sosa ile daha önce bir arkadaş ortamında tanışmıştık. Kendisi benim arkadaşım” diyerek aşk iddiasını yalanlamıştı.
İki kız çocukları olan Fenerbahçeli Jose Sosa ve Carolina Alurralde, 18 yıllık birlikteliğin ardından ayrılınca Sose hayranları da yasa boğuldu.
"Aramızdaki aşk ilişkisi bitti"
Şarkıcı Carolina Alurralde, Arjantin basınına yaptığı açıklamada, “Jose’den ayrıldım ve bu bilinmiyor. Aramızdaki aşk ilişkisi bitti. Kızlarımın babası ve birbirimize saygı duyuyoruz” dedi.