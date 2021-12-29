Fenerbahçeli Jose Sosa Melisa Döngel ile aşk mı yaşıyor? Şarkıcı eşi Carolina'dan boşandı

Fenerbahçe'de forma giyen futbolcu Jose Sosa ve şarkıcı Carolina Alurralde ayrıldı. Alurralde, konuyla ilgili "Kendisi çocuklarımın babası ve birbirimize saygı duyuyoruz ancak aramızdaki duygusal ilişki sona erdi" açıklamasını yaptı. Sosa'nın Melisa Döngel ile adının aşk iddialarına karışmasınına rdından gelen ayrılıkta gözler güzel oyuncu ve Sos'ya çevrildi.