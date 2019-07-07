Fenerbahçeli futbolcular taraftarla bir araya geldi

Çevre ilçelerden gelen taraftarlar, 'Fener Ol' kampanyasına da destek oldu. Yüksek katılım ile gerçekleşen organizasyonda futbolcular tesis içinde yer alırken taraftarlar tel örgünün diğer tarafından forma imzalatıp, hatıra fotoğrafı da çektirdiler.