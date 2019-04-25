Fenerbahçe'den Vedat Muriqi bombası! Yüzde 90 bitti

Yeni sezona 3 golcü: Fenerbahçe yeni sezona 3 yeni golcüyle girecek. Bu üç oyuncudan biri Avrupa'da ismi olan uluslararası çapta bir golcü olacak. Bir genç yeteneği kadrosuna katacak olan sarı-lacivertlilerin Türkiye içinden renklerine bağlayacağı isimse Vedat Muriqi olacak.