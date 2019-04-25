Fenerbahçe'den Vedat Muriqi bombası! Yüzde 90 bitti

Fenerbahçe'den Vedat Muriqi bombası! Yüzde 90 bitti

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor formasıyla bu sezon harikalar yaratan Muriqi için yeşil-mavili yönetimle temasa geçti ve transferi yüzde 90 bitirdi. 

Fenerbahçe'den Vedat Muriqi bombası! Yüzde 90 bitti - Sayfa 1

Yeni sezonun transfer çalışmalarına şimdiden start veren Fenerbahçe'de yönetim, Çaykur Rizespor formasıyla fırtına gibi esen Kosovalı golcü Vedat Muriqi'yi gözüne kestirdi. Sarı-lacivertlilerde sözleşmeleri biten Soldado ve Slimani'nin yanı sıra performansından memnun kalınmayan Michael Frey kesin olarak takımdan gönderilecek. 

17
Fenerbahçe'den Vedat Muriqi bombası! Yüzde 90 bitti - Sayfa 2

Yeni sezona 3 golcü: Fenerbahçe yeni sezona 3 yeni golcüyle girecek. Bu üç oyuncudan biri Avrupa'da ismi olan uluslararası çapta bir golcü olacak. Bir genç yeteneği kadrosuna katacak olan sarı-lacivertlilerin Türkiye içinden renklerine bağlayacağı isimse Vedat Muriqi olacak.

27
Fenerbahçe'den Vedat Muriqi bombası! Yüzde 90 bitti - Sayfa 3

Transfer yüzde 90 bitti: Sabah'ın haberine göre; Çaykur Rizespor formasıyla bu sezonun flaş isimlerinden olan Muriqi için yeşil-mavili yönetimle temasa geçen sarı-lacivertliler, transferi yüzde 90 bitirdi. 

37
Fenerbahçe'den Vedat Muriqi bombası! Yüzde 90 bitti - Sayfa 4

13 gol 7 asist: Süper Lig'de bu sezon 29 maçın tamamında forma giyen Kosovalı forvet , Okan Buruk'un gelişiyle adeta uçuşa geçti. Dün 25 yaşına giren başarılı oyuncu, bu sezon 13 gol 7 asistlik performansıyla Çaykur Rizespor'un yükselişindeki en önemli ve dikkat çeken isimlerden biri oldu.

47