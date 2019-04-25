Fenerbahçe'den Vedat Muriqi bombası! Yüzde 90 bitti
Fenerbahçe, Çaykur Rizespor formasıyla bu sezon harikalar yaratan Muriqi için yeşil-mavili yönetimle temasa geçti ve transferi yüzde 90 bitirdi.
Yeni sezonun transfer çalışmalarına şimdiden start veren Fenerbahçe'de yönetim, Çaykur Rizespor formasıyla fırtına gibi esen Kosovalı golcü Vedat Muriqi'yi gözüne kestirdi. Sarı-lacivertlilerde sözleşmeleri biten Soldado ve Slimani'nin yanı sıra performansından memnun kalınmayan Michael Frey kesin olarak takımdan gönderilecek.
Yeni sezona 3 golcü: Fenerbahçe yeni sezona 3 yeni golcüyle girecek. Bu üç oyuncudan biri Avrupa'da ismi olan uluslararası çapta bir golcü olacak. Bir genç yeteneği kadrosuna katacak olan sarı-lacivertlilerin Türkiye içinden renklerine bağlayacağı isimse Vedat Muriqi olacak.
Transfer yüzde 90 bitti: Sabah'ın haberine göre; Çaykur Rizespor formasıyla bu sezonun flaş isimlerinden olan Muriqi için yeşil-mavili yönetimle temasa geçen sarı-lacivertliler, transferi yüzde 90 bitirdi.
13 gol 7 asist: Süper Lig'de bu sezon 29 maçın tamamında forma giyen Kosovalı forvet , Okan Buruk'un gelişiyle adeta uçuşa geçti. Dün 25 yaşına giren başarılı oyuncu, bu sezon 13 gol 7 asistlik performansıyla Çaykur Rizespor'un yükselişindeki en önemli ve dikkat çeken isimlerden biri oldu.