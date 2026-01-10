Fenerbahçe'den Süper Kupa'nın ardından Galatasaray'a göndermeler!
Ezeli rakibi Galatasaray'ı Süper Kupa finalinde 2-0 yenerek şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe, maçın ardından göndermelerde bulundu.
Süper Kupa finalinde Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda Galatasaray ile karşılaşan Fenerbahçe maçtan 2-0 galip ayrılarak Süper Kupa'nın sahibi oldu.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 28. dakikada Matteo Guendouzi ve 48. dakikada Jayden Oosterwolde attı.
FENERBAHÇE'DEN GÖNDERME
Maçın ardından Fenerbahçe Kulübü'nün resmi sosyal medya hesabı ezeli rakibi Galatasaray'a göndermeler yaptı.
Sarı-lacivertliler, ilk olarak "Kapıyı kapatın. Başlıyoruz!" paylaşımını yaptı.
Fenerbahçe'nin bu gönderisinde Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk'a gönderme yaptığı görüldü.