BIST 12.201
DOLAR 43,13
EURO 50,22
ALTIN 6.251,35

Fenerbahçe'den Süper Kupa'nın ardından Galatasaray'a göndermeler!

|
Fenerbahçe'den Süper Kupa'nın ardından Galatasaray'a göndermeler!

Ezeli rakibi Galatasaray'ı Süper Kupa finalinde 2-0 yenerek şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe, maçın ardından göndermelerde bulundu.

Fenerbahçe'den Süper Kupa'nın ardından Galatasaray'a göndermeler! - Resim: 1

Süper Kupa finalinde Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda Galatasaray ile karşılaşan Fenerbahçe maçtan 2-0 galip ayrılarak Süper Kupa'nın sahibi oldu.

19
Fenerbahçe'den Süper Kupa'nın ardından Galatasaray'a göndermeler! - Resim: 2

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 28. dakikada Matteo Guendouzi ve 48. dakikada Jayden Oosterwolde attı.

29
Fenerbahçe'den Süper Kupa'nın ardından Galatasaray'a göndermeler! - Resim: 3

FENERBAHÇE'DEN GÖNDERME


Maçın ardından Fenerbahçe Kulübü'nün resmi sosyal medya hesabı ezeli rakibi Galatasaray'a göndermeler yaptı.

39
Fenerbahçe'den Süper Kupa'nın ardından Galatasaray'a göndermeler! - Resim: 4

Sarı-lacivertliler, ilk olarak "Kapıyı kapatın. Başlıyoruz!" paylaşımını yaptı.

Fenerbahçe'nin bu gönderisinde Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk'a gönderme yaptığı görüldü.

49