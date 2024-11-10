Fenerbahçe'den Paulo Dybala hamlesi! Jose Mourinho görüşme gerçekleştirdi
Devre arası transfer dönemi için golcü bir hücum oyuncusu kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, Paulo Dybala için girişimlerini sıklaştırdı.
Fenerbahçe, devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlü bir hücum oyuncusuyla takviye etmek için harekete geçti.
Anderson Talisca'yı listesinde bulunduran sarı-lacivertliler, yalnızca bir seçeneğe bağlı kalmamak için Galatasaray ve Beşiktaş’la ismi anılan yıldız futbolcu Paulo Dybala'ya da kanca attı.
Mourinho istedi
Roma'dan eski öğrencisi olan Dybala'yı çok isteyen Jose Mourinho, Ali Koç yönetimine bu talebini iletti. 30 yaşındaki yıldızın menajeriyle temas kuran Fenerbahçe yönetimi devre arasını bekliyor.
Jose Mourinho'nun Dybala ile özel görüştüğü ve kulüplerin anlaşması durumunda Türkiye'ye gelebileceği yazıldı.