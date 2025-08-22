BIST 11.372
Fenerbahçe'den o yıldız için 45 milyon Euro'luk tarihi teklif

Fenerbahçe'nin Antony için Manchester United'ın talep ettiği 45 milyon Euro'yu ödemeye hazır olduğu belirtildi.

Fenerbahçe'den o yıldız için 45 milyon Euro'luk tarihi teklif - Resim: 1

Fenerbahçe'de kanat transferi için çalışmalar tam gaz devam ederken sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertliler, transfer gözünü Manchester United'a çevirdi.

Fenerbahçe'den o yıldız için 45 milyon Euro'luk tarihi teklif - Resim: 2

45 MİLYON EUROLUK DEV TEKLİF

ESPN'de yer alan habere göre; Fenerbahçe, bonservisi Manchester United'da olan Antony'i transfer etmek istiyor.

Fenerbahçe'den o yıldız için 45 milyon Euro'luk tarihi teklif - Resim: 3

Sarı-lacivertlilerin bu doğrultuda 25 yaşındaki yıldız oyuncu için 45 milyon euro ödemeye hazır olduğu ve kısa süre içerisinde resmi teklifin sunulacağı belirtildi. 

Fenerbahçe'den o yıldız için 45 milyon Euro'luk tarihi teklif - Resim: 4

 Haberde, 100 milyon euro karşılında Antony'i transfer eden İngiliz devinin Fenerbahçe'nin bu yaklaşımı karşısında transferi bitirmek istediği kaydedildi.

