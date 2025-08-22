Fenerbahçe'den o yıldız için 45 milyon Euro'luk tarihi teklif
Fenerbahçe'nin Antony için Manchester United'ın talep ettiği 45 milyon Euro'yu ödemeye hazır olduğu belirtildi.
Fenerbahçe'de kanat transferi için çalışmalar tam gaz devam ederken sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertliler, transfer gözünü Manchester United'a çevirdi.
45 MİLYON EUROLUK DEV TEKLİF
ESPN'de yer alan habere göre; Fenerbahçe, bonservisi Manchester United'da olan Antony'i transfer etmek istiyor.
Sarı-lacivertlilerin bu doğrultuda 25 yaşındaki yıldız oyuncu için 45 milyon euro ödemeye hazır olduğu ve kısa süre içerisinde resmi teklifin sunulacağı belirtildi.
Haberde, 100 milyon euro karşılında Antony'i transfer eden İngiliz devinin Fenerbahçe'nin bu yaklaşımı karşısında transferi bitirmek istediği kaydedildi.