Fenerbahçe'den İrfan Can Eğribayat bombası!

Şampiyonlar Ligi'nden elenen ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek olan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Birçok bölgeye yeni takviyeler yapan sarı-lacivertli ekip, son olarak kaleci için en son Göztepe'de forma giyen İrfan Can Eğribayat'ı gözüne kestirdi.