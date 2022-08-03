Fenerbahçe'den İrfan Can Eğribayat bombası!
Yeni sezona daha güçlü bir kadro ile girmek isteyen Fenerbahçe, kaleci transferi için İrfan Can Eğribayat'ı radarına aldı.
Şampiyonlar Ligi'nden elenen ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek olan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Birçok bölgeye yeni takviyeler yapan sarı-lacivertli ekip, son olarak kaleci için en son Göztepe'de forma giyen İrfan Can Eğribayat'ı gözüne kestirdi.
İrfan Can Eğribayat, Göztepe'de kendisine küfür eden taraftarla girdiği polemik sonrası kadro dışı bırakılmıştı.
Spor Toto Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde başarılı bir sezon geçirmek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden sürüyor.
Altay Bayındır'ın arkasına kaleci takviyesi yapmak isteyen sarı-lacivertliler transferde mutlu sona ulaştı.