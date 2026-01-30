Fenerbahçe'den İngilizlere transfer çalımı! Sidiki Cherif imzaya çok yakın
Fenerbahçe, Angers'in 19 yaşındaki parlayan yıldızı Sidiki Cherif ile her konuda anlaşma sağladı. İngiliz ekibinin de peşinde olduğu genç golcü için Sarı-Lacivertliler, kulübüyle bonservis pazarlıklarında son aşamaya geldi.
Fenerbahçe, ara transfer döneminde sadece bugünü değil, geleceği de düşünen bir hamleye imza atıyor.
Fransa'da Angers forması giyen ve gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken 19 yaşındaki hücum oyuncusu Sidiki Cherif, adım adım Kadıköy'e geliyor.
Oyuncuyla görüşmelerde mutlu son
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Sarı-Lacivertli yönetim, oyuncu cephesiyle yaptığı görüşmelerde mutlu sona ulaştı.
Fenerbahçe, Sidiki Cherif ile anlaşmaya vardı. Genç futbolcunun kariyerine İstanbul'da devam etmeye sıcak baktığı ve Sarı-Lacivertli formayı giymek istediği belirtildi.