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Fenerbahçe'den gidecek ilk futbolcu belli oldu! Ön sözleşme imzalandı iddiası

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Fenerbahçe'den gidecek ilk futbolcu belli oldu! Ön sözleşme imzalandı iddiası

Fenerbahçe’de gelecek sezonun kadro yapılanması başlarken takımdan ayrılacak ilk futbolcu belli oldu. Taraftarın çok sevdiği 8 milyon euro piyasa değeri bulunan yıldız futbolcunun yeni adresi ortaya çıktı.

Fenerbahçe'den gidecek ilk futbolcu belli oldu! Ön sözleşme imzalandı iddiası

Trendyol Süper Lig’in 26.haftasında sahasında konuk ettiği Antalyaspor’u 3-0 yendi. Sarı-lacivertliler zirve yarışındaki rakibi Galatasaray’ın Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalması sonucu rakibiyle arasındaki puan farkını da 6’dan 4’e indirdi.

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Fenerbahçe'den gidecek ilk futbolcu belli oldu! Ön sözleşme imzalandı iddiası

Sarı-lacivertliler rotasını 6 Mart Perşembe günü saat 20.45’te UEFA Avrupa Ligi Son 16 turunda İskoçya ekibi Glasgow Rangers ile oynayacağı maça çevirdi.

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Fenerbahçe'den gidecek ilk futbolcu belli oldu! Ön sözleşme imzalandı iddiası

Bunun yanında Fenerbahçe’de gelecek sezon için kadro yapılanması şimdiden başlarken takımdan ayrılacak ilk isim belli oldu.

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Fenerbahçe'den gidecek ilk futbolcu belli oldu! Ön sözleşme imzalandı iddiası

Osayi Samuel Fenerbahçe'den gidiyor

Fenerbahçe ile sözleşme uzatmayan Nijeryalı sağ bek oyuncusu Bright Osayi Samuel sezon sonunda takımdan ayrılacak. Kariyerini İngiltere’de sürdürmek isteyen Osayi’nin yeni adresi belli oldu.

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