Fenerbahçe'den gidecek ilk futbolcu belli oldu! Ön sözleşme imzalandı iddiası
Fenerbahçe’de gelecek sezonun kadro yapılanması başlarken takımdan ayrılacak ilk futbolcu belli oldu. Taraftarın çok sevdiği 8 milyon euro piyasa değeri bulunan yıldız futbolcunun yeni adresi ortaya çıktı.
Trendyol Süper Lig’in 26.haftasında sahasında konuk ettiği Antalyaspor’u 3-0 yendi. Sarı-lacivertliler zirve yarışındaki rakibi Galatasaray’ın Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalması sonucu rakibiyle arasındaki puan farkını da 6’dan 4’e indirdi.
Sarı-lacivertliler rotasını 6 Mart Perşembe günü saat 20.45’te UEFA Avrupa Ligi Son 16 turunda İskoçya ekibi Glasgow Rangers ile oynayacağı maça çevirdi.
Bunun yanında Fenerbahçe’de gelecek sezon için kadro yapılanması şimdiden başlarken takımdan ayrılacak ilk isim belli oldu.
Osayi Samuel Fenerbahçe'den gidiyor
Fenerbahçe ile sözleşme uzatmayan Nijeryalı sağ bek oyuncusu Bright Osayi Samuel sezon sonunda takımdan ayrılacak. Kariyerini İngiltere’de sürdürmek isteyen Osayi’nin yeni adresi belli oldu.