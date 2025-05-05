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Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı!

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Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı!

Galatasaray'ın gündeminde yer alan Leroy Sane için Fenerbahçe devreye girdi. Bayern Münih'in teklifini beklemeye alan Sane'nin menajeri Pini Zahavi, iki Türk devinden de somut adım bekliyor; Fenerbahçe'nin transfer için Mario Branco’ya tam yetki verdiği öne sürüldü.

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı!

Yeni sezon öncesi Fenerbahçe'den ezeli rakibi Galatasaray'a Sane çalımı gelecek gibi duruyor.

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Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı!

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Leroy Sane için Fenerbahçe devreye girdi.

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Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı!

Sane'nin yeni menajeri Pini Zahavi, Bayern Münih'in kendilerine yaptığı teklifi bekletme kararı aldı.

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Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı!

Oyuncu cephesi tarafından, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın tekliflerinin somutlaşması bekleniyor.

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