Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı!
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Galatasaray'ın gündeminde yer alan Leroy Sane için Fenerbahçe devreye girdi. Bayern Münih'in teklifini beklemeye alan Sane'nin menajeri Pini Zahavi, iki Türk devinden de somut adım bekliyor; Fenerbahçe'nin transfer için Mario Branco’ya tam yetki verdiği öne sürüldü.
Yeni sezon öncesi Fenerbahçe'den ezeli rakibi Galatasaray'a Sane çalımı gelecek gibi duruyor.
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Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Leroy Sane için Fenerbahçe devreye girdi.
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Sane'nin yeni menajeri Pini Zahavi, Bayern Münih'in kendilerine yaptığı teklifi bekletme kararı aldı.
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Oyuncu cephesi tarafından, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın tekliflerinin somutlaşması bekleniyor.
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