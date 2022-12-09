Fenerbahçe'den dev transfer harekatı! Dört isim gidiyor, dört yıldız geliyor!
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Fenerbahçe'de dev transfer operasyonu için düğmeye basıldı. Ocak ayında takımda bazı değişiklikler yaşamaya hazırlanan sarı-lacivertlilerde liste, teknik direktör Jorge Jesus'un isteklerine göre şekilleniyor. Kadrodaki eksik bölgeleri belirleyen Kanarya'da stoper ve forvet bölgeleri ön planda tutulurken dört futbolcusu ile yollarını ayırarak, 4 yıldız futbolcuyu transfer etmek istiyor. İşte detaylar...
Transferde düğmeye basan yönetim, teknik direktör Jorge Jesus raporuna göre hareket ediyor.
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Fenerbahçe'de eksik bölgelere yapılacak olan transferler kritik önem taşıyor. Jorge Jesus'un listesindeki isimler için temasa geçen sarı-lacivertlilerde bazı ayrılıklar da yaşanacak.
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Deneyimli hoca bir süre önce stoper transferi gerekliliğini dile getirmişti.
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Joao Pedro'nun uzun süreli sakatlığı hücum hattına takviye yapılmasını gündeme getirdi.
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